The Taste

Für's Halbfinale bis ans Limit

SAT.1Staffel 4Folge 6vom 16.11.2016
Für's Halbfinale bis ans Limit

126 Min.Folge vom 16.11.2016Ab 12

Ein guter Koch muss sein Handwerk verstehen. Daher dürfen die Kandidaten heute beweisen, wie geschickt sie sie sich beim Grillen, Sautieren oder Pochieren anstellen. Damit nicht genug: Auch das Rollen, Panieren und Hacken von Zutaten erfordert Sachkenntnis und soll heute perfekt in Form eines Löffel-Gerichts demonstriert werden. Gastjuror Lucki Maurer wird sich vom handwerklichen Können der Köche überzeugen.

SAT.1
