The Taste

SAT.1Staffel 5Folge 8vom 29.11.2017
128 Min.Folge vom 29.11.2017Ab 12

Unter dem Motto "Wir feiern uns" sollen die Kandidat:innen ihren Coaches eine Freude machen und ein Gericht in deren Kochstil zaubern. Dem heutigen Gastjuror sind erlesene Spirituosen gewidmet, und Moderatorin Christine Henning wird eine ganz besondere Ehre zuteil: Die Teams kreieren eine Speise aus ihren Lieblings-Zutaten Chili, Kartoffel, Dulce de Leche und Zucchini.

SAT.1
