Das atemberaubende Halbfinale - Die Spreu trennt sich vom WeizenJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 8: Das atemberaubende Halbfinale - Die Spreu trennt sich vom Weizen
128 Min.Folge vom 29.11.2017Ab 12
Unter dem Motto "Wir feiern uns" sollen die Kandidat:innen ihren Coaches eine Freude machen und ein Gericht in deren Kochstil zaubern. Dem heutigen Gastjuror sind erlesene Spirituosen gewidmet, und Moderatorin Christine Henning wird eine ganz besondere Ehre zuteil: Die Teams kreieren eine Speise aus ihren Lieblings-Zutaten Chili, Kartoffel, Dulce de Leche und Zucchini.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick