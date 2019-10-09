Das kulinarische AmerikaJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 2: Das kulinarische Amerika
119 Min.Folge vom 09.10.2019Ab 6
Unter dem wachen Auge von Gast-Juror Björn Swanson müssen die Kandidaten im Teamkochen vier amerikanische Saucen zaubern: eine BBQ-Sauce, eine Honey Mustard-Sauce, Guacamole sowie eine Thousand Islands-Sauce. Im Solokochen gilt es, aus Cranberrys, Zuckermais und Weißkohl eine kulinarische Köstlichkeit zu kreieren, bevor die Hobbyköche in der Entscheidungsrunde zeigen müssen, ob sie sich mit der Steak-Kultur der USA auskennen.
