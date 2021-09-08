Herbst-Küche mit Viktoria FuchsJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 2: Herbst-Küche mit Viktoria Fuchs
144 Min.Folge vom 08.09.2021Ab 12
Gastjurorin Viktoria Fuchs bewertet heute die Fertigkeiten der Kandidat:innen, die in der ersten Runde zeigen müssen, welche herbstlichen Köstlichkeiten sie aus Kürbis und Sternanis, Traube und Balsamico, Schwarzwurzel und Chicorée sowie Birne und Topinambur zaubern. Anschließend kommen im Solokochen Viktorias Geheimzutaten aus dem Schwarzwald ins Spiel. Wer kreiert aus Steinpilzen, Tannenhonig und Preiselbeeren den schmackhaftesten vegetarischen Löffel?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick