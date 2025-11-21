Zweite Chance oder Aus? Wer kämpft sich zurück?Jetzt kostenlos streamen
The Voice: Comeback Stage by SEAT
Folge 7: Zweite Chance oder Aus? Wer kämpft sich zurück?
21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Tina ist raus, doch die "The Voice: Comeback Stage by SEAT" gibt ihr eine zweite Chance! Joelisa ist vorerst sicher, aber Vincent muss zittern! Kann er seinen Hot Seat verteidigen? Oder kommt Tina dem Halbfinale einen Schritt näher?
