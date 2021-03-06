Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 2vom 06.03.2021
In der zweiten Ausgabe von "The Voice Kids" rappt Lenny selbstbewusst den Song "Oh Junge" von KitschKrieg, RIN & Kool Savas. Sofort wähnen die "Fantastischen 2" den Nachwuchsrapper siegessicher in ihrem Team. Doch die Rechnung haben sie nicht mit Coach-Konkurrent Alvaro Soler gemacht, der Michi und Smudo prompt zum Rap-Battle herausfordert. Welcher Coach hat für Nachwuchsrapper Lenny den besten Sprechgesang parat und überzeugt ihn damit zum Einzug in sein #VoiceKids-Team?

