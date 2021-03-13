The Voice Kids
Folge 3: Blind Audition 3
123 Min.Folge vom 13.03.2021Ab 6
Heute mit: Daria (9) aus Hamburg, Rockzone mit Arian (14), Ruben (13) & Oskar (12) aus Staufenberg, Leila (15) aus Leipzig, Arthur (14) aus Bad Homburg, Katarina (9) aus Berlin, Johannes (15) aus Knittelfeld in der Steiermark (Österreich), Emily (12) aus Gelnhausen, Sven (15) aus Weimar, Elisa (14) aus München, Lukas (13) aus Berlin, Aysu (14) aus Tuttlingen, Ben (14) aus Berlin, Maya (11) aus Frankfurt a. M. und Kirstin (14) aus Brixen in Südtirol (Italien).
