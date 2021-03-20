Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 4vom 20.03.2021
Folge 4: Blind Audition 4

127 Min.Folge vom 20.03.2021Ab 6

Heute mit Grace (14) aus Mönchengladbach, Hassan (14) aus Herzberg, Figolino - Lilly (10), Alina (11), Lara (11) und Nika (10) aus Kassel, Anton (14) aus Dietenheim, Alma (12) aus Warendorf, Adriano (11) aus Bebra, Vivienne (15) aus Kronach, Marko (15) aus Lichtenstein, Maya (14) aus Kleinmachnow, Tom (14) aus Herford, Talea (11) aus Aurich in Ostfriesland, Joshua (15) aus Merchweiler und Leyla (12) aus Mühlheim-Kärlich.

