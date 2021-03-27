Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Voice Kids

Blind Audition 5

SAT.1Staffel 9Folge 5vom 27.03.2021
Blind Audition 5

The Voice Kids

Folge 5: Blind Audition 5

123 Min.Folge vom 27.03.2021Ab 6

Diese Talente stehen heute auf der Bühne: Elisabeth (12) aus Bochum, The Rockets mit Simon, Leon, Jakob und Philip (12-13) aus Kollnburg, Amy (11) aus Altusried im Oberallgäu, Michel (12) aus Hamburg, Sezin (13) aus Aschaffenburg, Julian (14) aus Riesa, Isabella (10) aus Manerba del Garda (Italien), Felix (12) aus Schwaz (Österreich), Tuana (14) aus Aßlar, Sophia (14) aus Mainz, Niklas (9) aus Paderborn, Katharina (14) aus Kelheim, Mariam (12) aus Köln und Emily (13) aus Köln.

