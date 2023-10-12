Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Voice of Germany

Blind Auditions 7: Unglaubliche Stimmen und unvergessliche Momente

ProSiebenStaffel 13Folge 7vom 12.10.2023
Blind Auditions 7: Unglaubliche Stimmen und unvergessliche Momente

Blind Auditions 7: Unglaubliche Stimmen und unvergessliche MomenteJetzt kostenlos streamen

The Voice of Germany

Folge 7: Blind Auditions 7: Unglaubliche Stimmen und unvergessliche Momente

113 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 6

Blind Auditions Runde 7! So langsam füllen sich die Teams und die Coaches werden wählerisch, aber auch kämpferisch, wenn es darum geht, sich die besten Stimmen für das eigene Team zu sichern.

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Voice of Germany
ProSieben
The Voice of Germany

The Voice of Germany

Alle 5 Staffeln und Folgen