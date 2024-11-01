Battles 4: Nur die besten Stimmen kommen weiterJetzt kostenlos streamen
Folge 12: Battles 4: Nur die besten Stimmen kommen weiter
122 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 6
Die Coaches stehen vor einer spannenden Herausforderung: Ihre Teams sind nahezu voll. In der letzten Battle-Runde müssen sie harte Entscheidungen treffen. Welche Talente haben das gewisse Etwas und ergattern einen der letzten freien Plätze?
