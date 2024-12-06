The Voice of Germany
Folge 17: Finale
153 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Wer hat die beste Stimme Deutschlands? Im großen Live-Finale geben die Finalist:innen Vollgas und zeigen, wer die größte Stimmkraft besitzt. Wer bringt echte Emotionen auf die Bühne Deutschlands größter Musikshow und bei welchem Auftritt bekommt man so richtig Gänsehaut? Die Zuschauer:innen entscheiden im Live-Voting, wer "The Voice of Germany" 2024 wird und mit seinem Coach die Staffel gewinnt.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick