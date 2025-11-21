Teamfights 2: Atemberaubende Performances und große Träume vom Halbfinale!Jetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 14: Teamfights 2: Atemberaubende Performances und große Träume vom Halbfinale!
129 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Die zweiten Teamfights bei "The Voice of Germany" 2025 versprechen wieder Gänsehaut! Mit gefühlvollen Performances und fesselnden Auftritten kämpfen die verbleibenden Talents um die begehrten Hot Seats und den Einzug ins Halbfinale. Besonders für Coach Rea wird es nun Zeit zu handeln, denn im Gegensatz zu seinen Kollegen hat er bisher noch kein Talent ins Halbfinale bringen können.
