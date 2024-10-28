ProSieben THEMA. Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht?Jetzt kostenlos streamen
Thilo Mischke.
Folge vom 28.10.2024: ProSieben THEMA. Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht?
103 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Mega-Gottesdienste, Heilungsversprechen und radikale Weltsichten - Journalist und Atheist Thilo Mischke wagt sich in den Kosmos fundamentaler Christen und gibt einmalige Einblicke in eine verschlossene Szene. Welche Faszination übt diese Bewegung auf ihre Anhänger aus? Was sind ihre Ziele? Wer finanziert sie? Und wie nahe stehen sich radikaler Glauben und rechte Politik? Thilo Mischke sucht für "ProSieben THEMA." nach Antworten - in Deutschland und weltweit.