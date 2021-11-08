ProSieben THEMA. Das Erbe des Dschihad - Deutschlands IS-Terroristen?Jetzt kostenlos streamen
Thilo Mischke.
Folge vom 08.11.2021: ProSieben THEMA. Das Erbe des Dschihad - Deutschlands IS-Terroristen?
105 Min.Folge vom 08.11.2021Ab 12
Wie kommt ein 19-jähriger Dortmunder dazu, sich der IS-Terrormiliz anzuschließen? Was macht es mit seiner Oma, zu wissen, dass ihr Enkel im Gefängnis in Nordsyrien sitzt? Und warum tut sich Deutschland so schwer, ehemalige IS-Kämpfer:innen wieder nach Deutschland zu holen? Auf der Suche nach Antworten bricht der preisgekrönte Journalist Thilo Mischke gemeinsam mit der Großmutter des deutschen IS-Kämpfers auf nach Syrien. Es wird eine Reise, die ihr Leben verändert.