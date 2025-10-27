Tierbrücke
Folge 1: Trailer: "Tierbrücke"
3 Min.Ab 12
Vier junge Tierschützer:innen wagen ein gewaltiges Vorhaben: den Bau eines Heims für Kriegstiere in der Ukraine. Voll naivem Optimismus und mit zwei linken Händen starten Malte Zierden, Phia Quantius, Broder Böll und Hubertus Seck in das Projekt ihres Lebens und werden dabei mit der Realität konfrontiert. Aus dem spontanen Traum wird ein jahrelanger Kraftakt. Zwischen Träumereien, Chaos, Baggern und Bombenalarm wächst ein Ort der Hoffnung mit Mensch- und Tierfreundschaften.
