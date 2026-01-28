Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tinderreisen

Episode 2

Staffel 1Folge 2
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 2: Episode 2

49 Min.Ab 16

In Folge 2 der dreiteiligen Reihe setzten Luis und Martin ihre Liebesreise fort. Sie verlassen Bologna und fahren weiter nach Rimini. Doch noch hat der Pfeil von Amor nicht getroffen und die Jungs müssen entgegen ihrem Plan jede Nacht bei einer Frau zu übernachten doch in einem Hotel Quartier beziehen. Wie gut, dass online wie im wahren Leben gilt: neuer Tag, neues Glück. In Barcelona hingegen sind Bianca und Jaqueline mittels Dating-App auf der Suche nach heißen Spaniern ...

