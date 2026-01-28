Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 3Folge 3
49 Min.Ab 16

Thomas und Luis sind in Ljubljana, gehen jedoch getrennte Wege. Zwischen den beiden Freunden herrscht Streit, nachdem Thomas Luis Date vermasselt hat. Thomas ist jetzt fleißig am tindern - mit Erfolg: Sein erstes Date mit einer jungen Slowenin steht an. Nanny und Pierre kommen sich derweil am Hafen von Malta immer näher. Die beiden Freunde Niklas und Armin sind auf Tinderreise in Prag. Niklas hat sich bereits auf Anhieb in sein erstes Date verliebt.

