Tinderreisen
Folge 6: Episode 6
48 Min.Ab 16
In Ljubljana lässt sich "Tinderking" Luis ein ausgefallenes Tattoo stechen, um sein Date Masha zu beeindrucken. Für seinen Freund Thomas heißt es derweil fleißig weiter "swipen". Den Malta-Urlauberinnen Costina und Nanny fehlt es nicht an Zweisamkeit. Nanny hat sogar einen neuen Verehrer. Herzschmerz ist dagegen in Prag angesagt: Zwischen Niklas und Anete ist es zu Ende. Sein Freund Armin ist stolz auf ihn - auch wenn Niklas Anete eher unschön den Laufpass gegeben hat.
