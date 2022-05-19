Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tinderreisen

Episode 7

ATVStaffel 3Folge 7vom 19.05.2022
Folge 7: Episode 7

48 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 16

Während Tinderking Luis ein romantisches Date am Strand von Portorož genießt, macht sich Thomas auf den Weg zum Auto. Hier wollten er und sein Kumpel übernachten. Doch der Wagen ist weg und ein Hotelzimmer wurde nicht gebucht. Auf Malta lässt sich Nanny derweil von Kyle mit Wein abfüllen. Ihre Freundin Costina trifft einen Texaner, der sie immer wieder "Tiffany" nennt. Sonst ist das Date aber genau nach ihrem Geschmack, deshalb hört sie absichtlich weg, wenn er das sagt.

