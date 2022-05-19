Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tinderreisen - Staffel 3 Folge 8 vom 19.05.2022
Folge 8: Episode 8

49 Min. Folge vom 19.05.2022 Ab 16

Eigentlich hatten Luis und Thomas geplant, als nächstes Reiseziel die italienische Stadt Triest anzusteuern. Doch "Tinderking" Luis kann sich nur schwer von seiner aktuellen Bekanntschaft Masha trennen. Auf Malta platzt unterdessen die angetrunkene Nanny mitten in das romantische Date ihrer Freundin Costina. Nicht weniger unangenehm verläuft Armins Treffen mit Iwana in Prag. Armins Freund Niklas hat das bereits hinter sich: Er hat sein letztes Date mit Christina verpatzt.

