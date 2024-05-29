Mamma Mia - So lecker schlemmt ItalienJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 1: Mamma Mia - So lecker schlemmt Italien
46 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Pizza, Pasta und Co. - die Deutschen lieben italienisches Essen. Doch wie schlemmen die Italiener wirklich? Und was ist das Geheimnis der seltensten Pasta der Welt? Eine echte Nonna zeigt, wie man das perfekte Pesto herstellt. Des Weiteren führt die kulinarische Reise durch Streetfood-Stände in Bella Italia. Außerdem: Pizza erobert nicht nur auf den Tellern die Welt. Es gibt sogar Weltmeisterschaften im kreativen Pizzateig-Schleudern ...
