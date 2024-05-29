Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2024Folge 1vom 29.05.2024
Folge 1: Mamma Mia - So lecker schlemmt Italien

46 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12

Pizza, Pasta und Co. - die Deutschen lieben italienisches Essen. Doch wie schlemmen die Italiener wirklich? Und was ist das Geheimnis der seltensten Pasta der Welt? Eine echte Nonna zeigt, wie man das perfekte Pesto herstellt. Des Weiteren führt die kulinarische Reise durch Streetfood-Stände in Bella Italia. Außerdem: Pizza erobert nicht nur auf den Tellern die Welt. Es gibt sogar Weltmeisterschaften im kreativen Pizzateig-Schleudern ...

SAT.1
