SAT.1Staffel 2025Folge 4vom 14.05.2025
Folge 4: Hausmannskost anders & woanders

46 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12

Muttis brave Linsensuppe als frittierter Snack, Rindsroulade in der veganen Version und original rheinischer Sauerbraten aus Pferdefleisch: So anders interpretieren Köche traditionelle deutsche Spezialitäten. Noch verrückter wird es, wenn die Hausmannskost wo-anders hingeht: Buletten in Indien, Schweinebraten in Namibia und Bratwurst auf kubanische Art ...

SAT.1
