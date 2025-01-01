Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Türkei

Kabel EinsStaffel 1Folge 6
Türkei

TürkeiJetzt kostenlos streamen

Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Folge 6: Türkei

88 Min.Ab 12

Von Bochum geht's heute an den Bosporus: Toto und Harry, die Kult-Cops aus dem Ruhrgebiet, sind auf Streife in der 18-Millionen-Stadt Istanbul. Hier ticken die Uhren ganz schön anders als daheim im Pott. Zwischen Großem Basar und Taksim-Platz haben die türkischen Kollegen so ihre ganz eigenen Probleme. Toto und Harry erleben bei Einsätzen mit der Wasserschutzpolizei, im chaotischen Verkehr Istanbuls und bei einer groß angelegten Drogenrazzia eine ganz andere Welt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Kabel Eins
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Alle 2 Staffeln und Folgen