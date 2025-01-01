Zum Inhalt springenBarrierefrei
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Alaska

Kabel EinsStaffel 2Folge 3
Alaska

Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Folge 3: Alaska

87 Min.Ab 12

Die Kult-Cops Toto und Harry aus Bochum müssen bei diesem Einsatz ordentlich zittern: Für sie geht es in den nördlichsten Bundestaat der USA, nach Alaska. In Anchorage erleben sie eine aufreibende Streife inklusive der Räumung eines Drogenhauses und einer Prügelei. Beim Fur-Rendezvous-Festival versuchen die beiden zwischen Rentier- und Hundeschlittenrennen den Überblick zu behalten. Und bei einem dramatischen Einsatz gilt es einen Selbstmord zu verhindern.

