Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Folge 2: Thailand
87 Min.Ab 12
Die Kult-Cops Toto und Harry lernen in dieser Episode den Polizeialltag in Thailand kennen. Vom Pott geht es direkt in die Hauptstadt nach Bangkok: In der 14-Millionen-Stadt begleiten sie die Kollegen der Royal Thai Police bei ihren Einsätzen - egal ob bei Tag oder in der Nacht. Sie lernen den Knastalltag kennen, machen eine Verkehrskontrolle und begleiten die heimische Polizei bei einer Streife auf dem Thailändischen Neujahrsfest.
