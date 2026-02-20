Trio mit vier Fäusten
Folge 22: Ein harmonisches Team
46 Min.Ab 12
Als Murray seine Freunde Nick und Cody zu einem Seminar zur "Verbesserung der zwischenmenschlichen Harmonie" schleppt, geraten sie in eine handgreifliche Auseinandersetzung harmonisierter Seminarteilnehmer. Schließlich wendet sich die frisch verheiratete Sara Rafferty an sie: Sie verdächtigt ihren Mann Chris, sie zu betrügen. Doch der Fall ist wesentlich brisanter, wie sich sehr bald herausstellt: Die Detektive stoßen auf einen internationalen Spionagering.
