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Duell der Kampfpiñatas / R&B in Forschung und Entwicklung

Staffel 1Folge 21vom 15.03.2024
Duell der Kampfpiñatas / R&B in Forschung und Entwicklung

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Folge 21: Duell der Kampfpiñatas / R&B in Forschung und Entwicklung

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Alle paar Jahre dekorieren verschiedene Teams von Trollen wunderschöne riesige Piñatas - nur um sie dann wieder zu zerstören beziehungsweise um zu schauen, welche der Piñatas unzerstörbar sind. Branch ist der amtierende Champion, doch Synth ist ihm dicht auf den Fersen. R&B ergattert indes einen Job in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Funtime Factory.

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