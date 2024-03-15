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Mürrisches Gestrüpp / Der Pyjama Club: Grusel Edition!

Staffel 1Folge 22vom 15.03.2024
Mürrisches Gestrüpp / Der Pyjama Club: Grusel Edition!

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Folge 22: Mürrisches Gestrüpp / Der Pyjama Club: Grusel Edition!

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Eine Herde Unkraut sorgt für Riesenärger in TrollsTopia. Val, Holly und Poppy haben alle Hände voll zu tun, um sie zusammenzutreiben. Der Extreme Sleepover-Club begrüßt indes zwei neue Mitglieder: Dante und Demo.

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