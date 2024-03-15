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TrollsTopia

Die Wurmloch-Schnitzeljagd / Das Fabyrinth

Staffel 1Folge 26vom 15.03.2024
Die Wurmloch-Schnitzeljagd / Das Fabyrinth

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Folge 26: Die Wurmloch-Schnitzeljagd / Das Fabyrinth

23 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 6

Während Poppy und die Trolle an einer komplizierten Schnitzeljagd teilnehmen, verirrt sich Branch in einem fabelhaften, von ihm selbst geschaffenen Labyrinth. Val, Holly Darlin' und ihre Freunde tun alles, um ihn zu finden.

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