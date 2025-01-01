Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Trollz

WildBrainStaffel 1Folge 27
Antipickelalarm

AntipickelalarmJetzt kostenlos streamen

Trollz

Folge 27: Antipickelalarm

23 Min.

Die BFFL haben ein Problem: Je mehr das Ferienende naht, desto mehr schwindet ihre Geduld. Als die Mädchen die Beherrschung verlieren, verursacht ihr Ärger den Ausbruch des Vulkans Krakatrolla. Da sie damit aber ihre Zauberkünste verschwendet haben, müssen sie ihre Kräfte vereinen, um den Berg wieder zu besänftigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trollz
WildBrain

Trollz

Alle 1 Staffeln und Folgen