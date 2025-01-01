Staffel 1Folge 27
Trollz
Folge 27: Antipickelalarm
23 Min.
Die BFFL haben ein Problem: Je mehr das Ferienende naht, desto mehr schwindet ihre Geduld. Als die Mädchen die Beherrschung verlieren, verursacht ihr Ärger den Ausbruch des Vulkans Krakatrolla. Da sie damit aber ihre Zauberkünste verschwendet haben, müssen sie ihre Kräfte vereinen, um den Berg wieder zu besänftigen.
