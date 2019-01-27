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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Stress und Emotionen: Jana bekommt endlich ihren eigenen Truck!

Kabel EinsStaffel 3Folge 4vom 27.01.2019
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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 4: Stress und Emotionen: Jana bekommt endlich ihren eigenen Truck!

90 Min.Folge vom 27.01.2019Ab 12

Lissy ist auf dem Weg nach Süditalien. Dabei wird ihre Geduld auf die Probe gestellt ... Trucker Babe Manu steht vor einer Premiere: Es geht auf ihre erste mehrtätige Auslandstour nach Italien. Es erwarten sie anspruchsvolle Strecken durch enge Serpentinen und über den Brenner. Und Jana bekommt nach 17 Jahren im Dienst endlich ihren eigenen Truck. Die Freude ist groß!

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