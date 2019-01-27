Stress und Emotionen: Jana bekommt endlich ihren eigenen Truck!Jetzt ohne Werbung streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 4: Stress und Emotionen: Jana bekommt endlich ihren eigenen Truck!
90 Min.Folge vom 27.01.2019Ab 12
Lissy ist auf dem Weg nach Süditalien. Dabei wird ihre Geduld auf die Probe gestellt ... Trucker Babe Manu steht vor einer Premiere: Es geht auf ihre erste mehrtätige Auslandstour nach Italien. Es erwarten sie anspruchsvolle Strecken durch enge Serpentinen und über den Brenner. Und Jana bekommt nach 17 Jahren im Dienst endlich ihren eigenen Truck. Die Freude ist groß!
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