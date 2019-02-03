Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Sabrina im "The Lion" am Nürburgring!

Kabel EinsStaffel 3Folge 5vom 03.02.2019
Joyn+
Sabrina im "The Lion" am Nürburgring!

Sabrina im "The Lion" am Nürburgring!Jetzt ohne Werbung streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 5: Sabrina im "The Lion" am Nürburgring!

89 Min.Folge vom 03.02.2019Ab 12

Sabrina überführt den Showtruck "The Lion", der wochenlang in aufwendiger Handarbeit aufbereitet wurde und sehnsüchtig auf dem Nürburgring erwartet wird. Manu steht in Holland unter Zeitdruck. Dabei erschweren ihr Fahrradfahrer und das Hafengelände die Arbeit. Indessen gerät Annette außer Rand und Band, da ihr Navi streikt.

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen