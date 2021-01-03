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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 1

Kabel EinsStaffel 7Folge 1vom 03.01.2021
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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 1: Folge 1

88 Min.Folge vom 03.01.2021Ab 12

Nach einer gefühlten Ewigkeit steht bei Jana wieder eine Auslands-Tour in die belgische Provinz Hennegau an. Sabrina hingegen überführt heute einen aufwendig gestalteten und teuer umgebauten US-Truck von Cottbus bis nach St. Pauli. Jedoch gibt es beim amerikanischen Fabrikat viele Unterschiede, die für ein ganz anderes Fahrgefühl sorgen. Lissy ist mit toskanischem Olivenöl auf dem Weg nach Bozen - doch dann verpasst sie die Abfahrt und muss 20 Kilometer Umweg in Kauf nehmen.

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