Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 3

Kabel Eins Staffel 7 Folge 3
89 Min.Ab 6

Bei Gina steht ein Besuch bei der Gewerkschaft für Tiere nahe München an. Der Auftrag lautet: Heu und Streu aufladen und anschließend ausliefern. Mit ihren vielen Tattoos ist sie ein ziemlicher Hingucker in dem kleinen bayrischen Dorf. Ganz neu dabei ist Sarah! Die Dreifach-Mama steht unter Zeitdruck, denn sie muss so viele Baustellen wie möglich mit frischem Beton beliefern. Und Mona transportiert lose Schüttgüter wie Kies oder Gestein nach langer Zeit wieder im Fernverkehr.

Kabel Eins
