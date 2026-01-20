Zum Inhalt springenBarrierefrei
TV total Stand-up Club

ProSiebenStaffel 2Folge 2003vom 20.01.2026
Folge 2003: Zum Lachen in den Stand-up Club: Mit Özcan Cosar, Atze Schröder und viele mehr!

54 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Puffi liefert mal wieder fünf gute Gründe, warum deutsche Comedy absolut am Start ist: Özcan Cosar, Atze Schröder, Matthias Egersdörfer, Herr Schröder und Simon Pearce zu Gast im TV total Stand-up Club.

