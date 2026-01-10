TV total Turmspringen - Das JubiläumJetzt kostenlos streamen
TV total Turmspringen
Folge 1: TV total Turmspringen - Das Jubiläum
197 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Salto. Schraube. Bauchplatscher? Zum Start ins neue Jahr wagen beim "TV total Turmspringen" Legenden aus 15 Jahren den Sprung ins kalte Wasser. Gesprungen wird im Einzel und im Synchron. Moderiert wird das "TV Total Turmspringen" von Steven Gätjen. Sonya Kraus interviewt und Ron Ringguth kommentiert. Sebastian Pufpaff sitzt gemeinsam mit Torsten Sträter am Kommentatorenpult und blickt mit einem Augenzwinkern auf die Leistungen der Springerinnen und Springer.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick