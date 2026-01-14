Zum Inhalt springenBarrierefrei
Streik im Cyberspace

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 21vom 14.01.2026
Folge 21: Streik im Cyberspace

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Krach bei den e-mail Boten. Sie verlangen bessere Arbeitsbedin-gungen. Sie fordern Urlaub und eine Schule. Als dies von den Cyber-Chefs abgelehnt wird, treten die Cyber-Boten in den Streik. Twipsy will retten, was zu retten ist: Doch diesmal wird die Zeit wirklich knapp. Auf seiner Reise in den Cyberspace bleibt Twipsy in einer Art Warteschleife stecken. Die Cyber-Polzei will ihn nicht zu den anderen Boten lassen. Aber sie haben nicht mit dem pfiffigen Twipsy gerechnet....

