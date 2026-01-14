Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 24vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nick, Lissie und Mr. Walker machen einen Campingausflug. Champ, die Hündin der Familie, darf nicht mit, da sie Flöhe hat. Doch durch ein Versehen landet Champ im Cyberspace. Dort steckt sie alle mit ihren Flöhen an, auch den fiesen „Daten- Fresser“, der kurz zuvor Twipsy Informationen gestohlen hat. Twipsy verspricht, die Flöhe zu vertreiben, aber nur wenn er die geklauten Informationen wieder-bekommt... .

