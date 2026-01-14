Zum Inhalt springenBarrierefrei
Twipsy

Die unsichtbare Lissie

Studio 100 International
Staffel 1
Folge 26
vom 14.01.2026
Die unsichtbare Lissie

Twipsy

Folge 26: Die unsichtbare Lissie

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Lissie wird auf dem Weg in den Cyberspace nur unvollständig digitalisiert, da ihre Mutter aus Versehen die Übertragung unterbrochen hat. Die Folge: Lissie ist unsichtbar im Cyberspace. So kann sie un-bemerkt die Informationen zurückstehlen, die der „Daten- Fresser“ vorher Twipsy gestohlen hat. Diese Informationen sind äußerst wichtig für Lissie, da sie beschreiben, wie man unvollständig digitalisierte Daten wieder herstellt... .

Studio 100 International
