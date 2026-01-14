Twipsy
Folge 27: Trouble mit Trouble
Lissie darf über Nacht auf das Klassen-Meerschweinchen „Trouble“ aufpassen. Diese Nachricht wird von Frau Tuschel in das Gerücht verwandelt: ein gefährliches Tier treibt im Cyberspace sein Unwesen. „Trouble“ entwischt aus seinem Käfig und gelangt tatsächlich in den Cyberspace, wo das Meerschweinchen für einigen Wirbel sorgt. Twipsy fängt „Trouble“ wieder ein, bringt das Meerschweinchen in die reale Welt und setzt es im Klassenzimmer ab. In der Zwischenzeit hat Lissie ein neues Meerschweinchen gekauft, das wie „Trouble“ aussieht, damit sie der Klasse nicht gestehen muss, dass sie „Trouble“ verloren hat. Als am nächsten Morgen zwei Meerschweinchen im Klassenzimmer sind, denkt die Klasse, dass „Trouble“ über Nacht ein Baby bekommen hat... .
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick