In der Falle

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 29vom 14.01.2026
Folge 29: In der Falle

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Twipsy macht sich über die leckeren Kekse her, die Frau Dr. Walker extra für ihr Clubtreffen gebacken hat. Dr. Walker verdächtigt Lissie und verpasst ihr Hausarrest. Wütend beamt sie sich mit Twipsy in die Cyberwelt und lenkt sich im Cyber-Shopping-Center, dem „Kaufhaus“ ab. Als beide zurückkehren wollen, stoßen sie auf Schwie-rigkeiten. Weder Lissie noch Twipsy hat den „Print-o-Scan“ für die Rückkehr eingeschaltet... .

Studio 100 International
