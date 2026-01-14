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Twipsy

Groupie Nick

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 35vom 14.01.2026
Groupie Nick

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Twipsy

Folge 35: Groupie Nick

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nick ist total verliebt in den Popstar Elsa Hair. Die Sängerin ist ein Teenie-Schwarm und berühmt für ihre riesige Frisur. Für sie setzt Nick sich an den Computer und schreibt schwülstige Fan-Mails. Er macht sogar bei einem Preisausschreiben mit, bei dem er ein Treffen mit Elsa Hair gewinnen kann. Durch Twipsy's und Lissie's Hilfe ge-winnt Nick. Allerdings erlebt er eine herbe Enttäuschung beim Treffen mit seinem Lieblingsstar... .

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