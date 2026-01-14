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Twipsy

Nick in Nöten

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 42vom 14.01.2026
Nick in Nöten

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Twipsy

Folge 42: Nick in Nöten

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nick hat ziemlich schlechte Schulnoten, und deswegen droht ihm der Ausschluss aus dem Fußballteam. Als er mit Twipsy und Lissie im Cyberspace die Antworten für einen Test findet, der am nächsten Tag in der Schule geschrieben werden soll, ist die Versuchung groß – zu groß... Nick nimmt die Antworten mit. Schließlich hilft Twipsy Nick aus dem Dilemma, wenn auch nur indirekt...

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