Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Twipsy

Fossil verloren!

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 51vom 14.01.2026
Fossil verloren!

Fossil verloren!Jetzt kostenlos streamen

Twipsy

Folge 51: Fossil verloren!

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Albert will auf einer Ausstellung mit einem Fossil richtig Eindruck schinden. Er übergibt Twipsy das seltene Fossil mit dem Auf-trag, weitere Informationen darüber einzuholen. Twipsy findet die Daten im Cyberspace, aber er verliert das Originalfossil in einer wilden Verfolgungsjagd mit dem hungrigen „Datenfresser“. Twipsy kehrt in die reale Welt zurück - ohne Fossil, aber mit den Informationen. In letzter Minute schaffen es Albert und Twipsy rechtzeitig, auf der Fossil Messe zu sein. Albert erhält sogar den ersten Preis für den außer-gewöhnlichen Abdruck eines prähistorischen Wesens - Twipsy's Fuß-abdruck

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Twipsy
Studio 100 International
Twipsy

Twipsy

Alle 1 Staffeln und Folgen