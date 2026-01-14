Twipsy
Folge 51: Fossil verloren!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Albert will auf einer Ausstellung mit einem Fossil richtig Eindruck schinden. Er übergibt Twipsy das seltene Fossil mit dem Auf-trag, weitere Informationen darüber einzuholen. Twipsy findet die Daten im Cyberspace, aber er verliert das Originalfossil in einer wilden Verfolgungsjagd mit dem hungrigen „Datenfresser“. Twipsy kehrt in die reale Welt zurück - ohne Fossil, aber mit den Informationen. In letzter Minute schaffen es Albert und Twipsy rechtzeitig, auf der Fossil Messe zu sein. Albert erhält sogar den ersten Preis für den außer-gewöhnlichen Abdruck eines prähistorischen Wesens - Twipsy's Fuß-abdruck
