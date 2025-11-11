Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Ohne Mücken kein Beglücken

ProSiebenStaffel 5Folge 14vom 01.01.2026
Ohne Mücken kein Beglücken

Ohne Mücken kein BeglückenJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 14: Ohne Mücken kein Beglücken

22 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Alan will keine Beziehung mehr, sondern nur noch Sex. Er bittet deshalb seinen Bruder Charlie, ihm eine Prostituierte zu vermitteln, mit der er jedoch seine Schwierigkeiten hat. Indes wird Charlie von der ihm unbekannten Jess angesprochen, mit der er scheinbar eine gemeinsame Vergangenheit hat. Allerdings kann er sich nicht an sie erinnern. Zu allem Überfluss verliebt sich auch noch Jake in Jess' Tochter Milly und bittet seinen Onkel, ein gemeinsames Essen zu arrangieren ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 5 Staffeln und Folgen