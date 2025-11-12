Eine Leiche zur HochzeitJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 17: Eine Leiche zur Hochzeit
21 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Bei der Hochzeitsfeier von Evelyn und Teddy beschließen Charlie und Courtney kurzerhand, dass sie auch heiraten wollen. Zur Feier des Tages schleichen sie sich in Charlies Zimmer, um sich ein wenig zu vergnügen. Dort sind sie jedoch nicht alleine - Charlie und Courtney teilen das Bett mit einer Leiche! Bei dem Toten handelt es sich um Teddy, den die beiden mit heruntergezogenen Hosen finden. Alle Spuren deuten darauf hin, dass er Evelyn bereits am Hochzeitstag betrogen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick