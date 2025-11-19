Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Eiertanz

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 10vom 19.11.2025
Eiertanz

EiertanzJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 10: Eiertanz

20 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Chelsea ist sauer, weil Charlie keine Tanzstunden nehmen will und sie Angst hat, sich mit ihm auf dem Hochzeitsparkett zu blamieren. Alan schreitet zur Tat und übt heimlich mit ihm. Evelyn rät Charlie, der sich für sehr viel reicher als Chelsea hält, zu einem Ehevertrag. Er wundert sich, dass diese sofort auf seinen Vorschlag eingeht. Doch als er erfährt, dass Chelsea ein größeres Vermögen als er besitzt, gerät sein Weltbild ins Wanken, und er lässt seinem Ärger freien Lauf ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben MAXX
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 5 Staffeln und Folgen