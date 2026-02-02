Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Der Truthahn und die Männlichkeit

ProSiebenStaffel 1Folge 10vom 02.02.2026
Der Truthahn und die Männlichkeit

Der Truthahn und die MännlichkeitJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 10: Der Truthahn und die Männlichkeit

21 Min.Folge vom 02.02.2026

Charlies alte Liebe Lisa will sich wieder mit ihm treffen. Das kommt Charlie ganz recht, denn er hat noch Gefühle für sie und denkt, dass sie zu ihm zurückkehren will. Doch er wird böse enttäuscht, denn Lisa teilt ihm ihre Hochzeitspläne mit. Um ihr zu beweisen, dass auch er ein pflichtbewusster Ehemann sein kann, lädt er sie zu einem harmonischen Thanksgiving-Essen mit der ganzen Familie ein. Aber die Feier läuft nicht ganz so wie geplant.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 6 Staffeln und Folgen