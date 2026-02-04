Ich kann mir keine Hyänen leistenJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 14: Ich kann mir keine Hyänen leisten
20 Min.Folge vom 04.02.2026
Charlie hat ein großes Problem: Er ist pleite und sein Finanzberater sieht keine Hoffnung mehr für seine Lage. Um seinem Bruder zu helfen, entwirft Alan ein drastisches Sparprogramm. Allerdings reicht der Finanzplan nicht aus, und Charlies einzige Hoffnung liegt auf seiner Mutter, die ihm das nötige Geld leihen könnte. Doch das wäre eine Blamage für Charlie. Da hat Rose eine rettende Idee.
